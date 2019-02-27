Дизайн схемы и компонентов

Итак, у нас уже есть готовая схема воронки (во вложении), но она не понятна и сложна для восприятия.

Нужно сделать 2 вещи:

1. Переделать существующую воронку так, чтобы была проще для восприятия. Наша айдентика и стиль иконок в приложении.

https://realtimeboard.com/welcomeonboard/PP74B4DFogLRrprKESqD31KKa9ApNCiVlTzaq9pzC3r7vkUqtdXdkqrB0MUckT3F вот она в формате редактируемом. Можно сделать группировку по пакетам - у нас их три: премиум, старт и оптимальный.

2. Сделать набор компонентов, в том же стиле, что и воронка, которые надо прорисовать https://docs.google.com/document/d/1nuxJ5WNUVs39hS8pDWMrpcjmWYKVc0iWHYAYJenyYQg/edit?usp=sharing в виде отдельных элементов. Часть повторяется в воронке (надо только собрать схему), часть просто надо прорисовать отдельно и передать в редактируемом формате нам для замены в схеме в будущем.