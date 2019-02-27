Перерисовать персонажей

Иллюстрации и РисункиЗакрыт23 заявки282 просмотра
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Перерисовать из картины "Опять двойка" двоих персонажей - мальчика и собаку. Без фона и остальных деталей - только эти два персонажа. Сделать в мультяшном стиле - также как в файле-примере, но немного по-другому чтоли. Это кадр из мультика, и на него нужны авторские права. Мне нужен подобный кадр, только чтоб мне не предъявили потом.

5 лет назад
guest_15512857497751
5 лет в сервисе
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5 лет назад