Перерисовать персонажей

Перерисовать из картины "Опять двойка" двоих персонажей - мальчика и собаку. Без фона и остальных деталей - только эти два персонажа. Сделать в мультяшном стиле - также как в файле-примере, но немного по-другому чтоли. Это кадр из мультика, и на него нужны авторские права. Мне нужен подобный кадр, только чтоб мне не предъявили потом.