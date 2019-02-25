Добрый день, требуется сделать визуализацию дома (пример во вложении) Есть 3д модель дома в формате .skp
Перевод изображения в вектор. Ракушка и надпись "РАПАНЫ"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:перевести растровое изображение в векторный формат. Саму ракушку и надпись "РАПАНЫ", стилистика текста, как будто написано на песке пальцем, если так будет понятнее для восприятия.
Важно: макет в дальнейшем будет использоваться для плоттерной порезки, поэтому есть требования
к минимальной толщине линий, размеру отдельно стоящей детали.
Отсутствие в макете “шума”, паразитных узлов, линий. Иначе все это будет выведено на порезку плоттером.
Общие требования к макету:минимальная толщина объекта линии 0,75 мм; размер отдельно отстоящей детали не
менее 1 мм.
Объекты, которые слишком сложные,извилистые, линии слишком тонкие и т.д. - упростить без потери визуального
восприятия.
При возможности, не нарушая сюжета,совмещать/объединять отдельностоящие детали с основной группой.
- Похожие заказы
- $5Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Характеристики сохранения (разрешение) взять из примера (Папка Пример_сохранения_в_TIFе) Чтобы в файлах был прозрачный фон, они были пригодны для печати. И не весили каждый по 50 мгбайт.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $30
1. Нужно предложить 1-2 варианта с изменением перегородок в квартире, можно добавлять, перемещать, удалять все серые перегородки и двери, можно сделать "open space" 2. Рисунки предметов, мебель и т.п. размещать необязательно, но будет плюсом 3. Границы квартиры, лоджию, расположение окон, ...Закрыт5 лет назад
Нарисовать 20 изображений (пиктограмм) по ремонту телефоновИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, задача нарисовать 2 маски для подушки и чехла (iPhone X) размером 600 x 600 пикселей в PNG формате. Во вложении 2 примера изображений как они должны выглядеть после наложения маски. Маска подразумевает непосредственно ровный гладкий ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать примерно 5 иллюстрации для лениднга. Подробности в личкуИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна другая кошка и книга. Интересна стоимость и сроки.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $8
Для слайдера главной страницы: [url=https://ecosolutions.com.ua/]https://ecosolutions.com.ua/[/url] нарисовать банер "Акции и скидки" Требования: 1920х600 пикселей .pngЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать тематическую раскраску для печати для Детского парка развлечений "Ай-Да-Парк!" с уже имеющимися героями в формате А4 (8-10 листов). Жду откликов исключительно со ссылкой на портфолио (в идеале на подобные работы), предлагаемой стоимостью ...Закрыт5 лет назад
Здравствуйте. Прикрепил рисунок PNG. В данный момент это взрыв красок. Необходимо из этого же взрыва, сделать взрыв из меда (как будто это капли из меда). Сколько будет стоить такая работа?Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт5 лет назад