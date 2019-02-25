Перевод изображения в вектор. Ракушка и надпись "РАПАНЫ"

Требуется:перевести растровое изображение в векторный формат. Саму ракушку и надпись "РАПАНЫ", стилистика текста, как будто написано на песке пальцем, если так будет понятнее для восприятия.

Важно: макет в дальнейшем будет использоваться для плоттерной порезки, поэтому есть требования

к минимальной толщине линий, размеру отдельно стоящей детали.

Отсутствие в макете “шума”, паразитных узлов, линий. Иначе все это будет выведено на порезку плоттером.

Общие требования к макету:минимальная толщина объекта линии 0,75 мм; размер отдельно отстоящей детали не

менее 1 мм.

Объекты, которые слишком сложные,извилистые, линии слишком тонкие и т.д. - упростить без потери визуального

восприятия.

При возможности, не нарушая сюжета,совмещать/объединять отдельностоящие детали с основной группой.