Предложить альтернативную планировку

$30
Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки182 просмотра
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#1$30

1. Нужно предложить 1-2 варианта с изменением перегородок в квартире, можно добавлять, перемещать, удалять все серые перегородки и двери, можно сделать "open space"

2. Рисунки предметов, мебель и т.п. размещать необязательно, но будет плюсом

3. Границы квартиры, лоджию, расположение окон, несущие стены (черные прямоугольники) и вентиляцию (белые прямоугольники) изменять нельзя

4. За основу нужно взять файл 1.png, файл 2.png является вспомогательным

5. Входную дверь можно передвигать вправо, в пределах коридора

6. Ванную комнату делать меньше не нужно

7. Чтобы было понятно о чем речь, смотрите пример 3.png, сделал за 10 минут, сдвинул входную дверь, передвинул дверь ванной комнаты, передвинул дверь спальной комнаты, убрал кусок стены

Площадь квартиры 42,4 м2

Высота потолка 2.7

3D варианта к сожалению нет

Если что-то непонятно, спрашивайте

5 лет назад
iluciane
Андрей 
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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