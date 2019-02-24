Разработка тематической раскраски для ДРЦ

Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Добрый день!

Необходимо разработать тематическую раскраску для печати для Детского парка развлечений "Ай-Да-Парк!" с уже имеющимися героями в формате А4 (8-10 листов). Жду откликов исключительно со ссылкой на портфолио (в идеале на подобные работы), предлагаемой стоимостью работы и сроками выполнения! К работе нужно будет приступить в ближайшее время.

5 лет назад
DashaMerkulova95
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
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