Подарочный сертификат

Иллюстрации и РисункиЗакрыт26 заявок250 просмотров
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Здравствуйте, необходимо собрать подарочный сертификат, есть логотип, необходимые картинки, нужно только все совместить и сделать коррекцию цвета

надеюсь понятно описала=)

5 лет назад
guest_15509939426805
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад