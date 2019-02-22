Разработка принтов на футболку

Для интернет-магазина ищу дизайнера принтов на футболки (разработка фирменного стиля + дизайн футболок. ).

Знание английского обязательно.

Работа:

Нужен дизайнер, который вдохнет новую жизнь, переделает и обновит существующие и известные Matching shirts designs.

Мы выбрали около 50 дизайнов, которые хотели бы видеть у себя в магазине, большинство из них повторяются с минимальными отличиями, 20 дизайнов чисто текстовые, без картинок, 15 дизайнов с картинкой-иконкой и 15 дизайнов подразумевают создание новой графики. Все дизайны простые, часто одноцветные, рисунки достаточно простые.

Я бы сказала, что нам надо 15 дизайнов + 45 вариаций (mommy, daddy, baby etc).

Дизайнеру необходимо будет продумать новый стиль, который бы подходил под заданную тему (укажем тому, кого выберем) и переделал в этом стиле все выбранные существующие майки.

Конечный результат - в идеале футболка должна быть распознаваема за счет стиля даже без фирменного лого.

т.е. у меня есть конкретные отобранные 50 дизайнов с картинками и примерами, которые будут переданы дизайнеру и которые нужно привести к единому новому стилю, стиль нужно разработать и утвердить.

Фокус бренда - на семье и семейных ценностях, отличных фотографиях, приятных семейных моментах, отдельной одежды для отпуска, веселом времени с детьми, средняя ценовая категория.

Для печати будет использоваться Direct to Garment (DTG) from Printful. https://www.printful.com (large file, 300 DPI ) guidelines: https://printful.s3.amazonaws.com/upload/guideline/12x16%20template.zip

Технический результат:

Векторное изображение, или .psd со шрифтами, слоя разделены, с последующей возможностью легко дорабатывать и менять текст.

inspiration source:

https://www.instagram.com/explore/tags/familymatchingshirts/hl=en

https://www.instagram.com/explore/tags/matchingshirts/?hl=en

Указывайте в предложениях ваши цены и сроки. Если есть примеры работы - ссылки на работы.

Спасибо.