Разработка принтов на футболку

Отрисовка двух сцен в 2d(по стилю [url=https://www.freepik.com/free-vector/medical-professionals-people-retro-cartoon-poster_3861898.htm)?:]https://www.freepik.com/free-vector/medical-professionals-people-retro-cartoon-poster_3861898.htm [/url]): - ребенок смеется во время того как доктор его слушает(фоном выступает кабинет) + оформить логотипом текст "здравница" как название передачи, подходящим шрифтом с добавлением зелени(листочки т.д.) - мужчина худой в ...
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Для интернет-магазина ищу дизайнера принтов на футболки (разработка фирменного стиля + дизайн футболок. ).
Знание английского обязательно.
Работа:
Нужен дизайнер, который вдохнет новую жизнь, переделает и обновит существующие и известные Matching shirts designs.
Мы выбрали около 50 дизайнов, которые хотели бы видеть у себя в магазине, большинство из них повторяются с минимальными отличиями, 20 дизайнов чисто текстовые, без картинок, 15 дизайнов с картинкой-иконкой и 15 дизайнов подразумевают создание новой графики. Все дизайны простые, часто одноцветные, рисунки достаточно простые.
Я бы сказала, что нам надо 15 дизайнов + 45 вариаций (mommy, daddy, baby etc).
Дизайнеру необходимо будет продумать новый стиль, который бы подходил под заданную тему (укажем тому, кого выберем) и переделал в этом стиле все выбранные существующие майки.
Конечный результат - в идеале футболка должна быть распознаваема за счет стиля даже без фирменного лого.
т.е. у меня есть конкретные отобранные 50 дизайнов с картинками и примерами, которые будут переданы дизайнеру и которые нужно привести к единому новому стилю, стиль нужно разработать и утвердить.
Фокус бренда - на семье и семейных ценностях, отличных фотографиях, приятных семейных моментах, отдельной одежды для отпуска, веселом времени с детьми, средняя ценовая категория.
Для печати будет использоваться Direct to Garment (DTG) from Printful. https://www.printful.com (large file, 300 DPI ) guidelines: https://printful.s3.amazonaws.com/upload/guideline/12x16%20template.zip
Технический результат:
Векторное изображение, или .psd со шрифтами, слоя разделены, с последующей возможностью легко дорабатывать и менять текст.
inspiration source:
https://www.instagram.com/explore/tags/familymatchingshirts/hl=en
https://www.instagram.com/explore/tags/matchingshirts/?hl=en
Указывайте в предложениях ваши цены и сроки. Если есть примеры работы - ссылки на работы.
Спасибо.
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