Разработка и отрисовка 2-х персонажей для анимации

Нужно нарисовать изображение для наклейки: Что на ней будет: Название товара (на русском) + имя сайта (на английском). Примеры того, в каком стиле хочется рисунок, прикладываю. В вашей заявке укажите, пожалуйста: - конкретную ссылку на работу подобной или схожей ...