Разработка и отрисовка 2-х персонажей для анимации

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок177 просмотров
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Для анимации нужно 2 персонажа – хомячка. Подробности в прикрепленном файле.

ПРИНИМАЮТСЯ ФАЙЛЫ В ФОРМАТАХ: PSD

Не меньше 720 dpi

5 лет назад
Almazow
45 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад