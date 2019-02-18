Дизайнер-иллюстратор для наклейки

добрый день есть шрифт Milford, но нет русского в нём необходимо написать несколько слов на русском, но в стиле шрифта: адрес (ул. и дом) обувь. одежда. аксессуары нужен вектор, тк это будет печататься (плакат) есть 2-3 дня на эту задачу