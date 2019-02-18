Дизайнер-иллюстратор для наклейки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно нарисовать изображение для наклейки:

Что на ней будет:

Название товара (на русском) + имя сайта (на английском).

Примеры того, в каком стиле хочется рисунок, прикладываю.

В вашей заявке укажите, пожалуйста: 

- конкретную ссылку на работу подобной или схожей стилистикииз портфолио либо пример того, как можете красиво работать со шрифтовыми надписями

- ориентировочную цену. 

Срок: понедельник.

5 лет назад
Oddy_Snitch
Екатерина 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад