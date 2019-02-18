Дизайнер-иллюстратор для наклейки

добрый день есть шрифт Milford, но нет русского в нём необходимо написать несколько слов на русском, но в стиле шрифта: адрес (ул. и дом) обувь. одежда. аксессуары нужен вектор, тк это будет печататься (плакат) есть 2-3 дня на эту задачу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать изображение для наклейки:
Что на ней будет:
Название товара (на русском) + имя сайта (на английском).
Примеры того, в каком стиле хочется рисунок, прикладываю.
В вашей заявке укажите, пожалуйста:
- конкретную ссылку на работу подобной или схожей стилистикииз портфолио либо пример того, как можете красиво работать со шрифтовыми надписями
- ориентировочную цену.
Срок: понедельник.
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