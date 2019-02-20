Вектор из растра

Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок264 просмотра
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Нужна белая картинка в векторе. Можно не 100% но близко к оригиналу

5 лет назад
kirrus
Кирилл 
53 годаЛатвия
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад