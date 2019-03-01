Сделать макет нанесения рисунков элементов на кузов машины по эскизу

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки174 просмотра
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Есть идея, необходимо креативно доработать и сделать макеты трафаретов для нанесения графических элементов на кузов машины. Цвет машины темно серый,переработать соответственно цвета.

Модель машиныHyndai Galloper 1991 

5 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
acid_mask
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$20
2 дня
Все отлично с творческим подходом и сроками. Рекомендую
По ходу работы появлялись вопросы на которые заказчик незамедлительно давал ответы, с оплатой так же проблем не возникло, все быстро и надежно. С радостью поработал бы еще. Рекомендую