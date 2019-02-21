Художник-Иллюстратор для создания векторных картинок

$20
Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок236 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима отрисовка векторных изображений. 

Темы: 

-цветы 

-животные 

-птицы 

-природа (водопады, озера, леса, горы) 

-насекомые (бабочки, пчелы, стрекозы) 

-знаки зодиака 

-астрология 

-космос 

-фэнтэзи 

-другое 

Необычные компоновки, интересные сочетания различных декоративных элементов- необходимы. Примеры работ прикрепляю. 

Технические требования:  

-Размер файла 2048рх на 2048рх; 

-Минимальная толщина линии 2рх; 

-Области должны быть замкнуты; 

-Очень мелкая деталировка не допускается(пример мелкой деталировки прикреплен); 

-Все элементы должны быть на отдельных слоях(пример прикреплен); 

После выполнения первого заказа возможно сотрудничество на постоянной основе. 

Дополнительные вопросы готов обсудить в лс.

5 лет назад
ilya_flow
Илья 
30 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад