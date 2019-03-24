ilya_flow

Илья ilya_flow

 
30 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Художник-Иллюстратор для создания векторных картинок

    $20

    Необходима отрисовка векторных изображений.  Темы:  -цветы  -животные  -птицы  -природа (водопады, озера, леса, горы)  -насекомые (бабочки, пчелы, стрекозы)  -знаки зодиака  -астрология  -космос  -фэнтэзи  -другое  Необычные компоновки, интересные сочетания различных декоративных элементов- необходимы. Примеры работ прикрепляю.  Технические требования:   -Размер файла 2048рх на 2048рх;  -Минимальная толщина линии 2рх;  -Области должны быть замкнуты;  -Очень мелкая деталировка ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад