Необходима отрисовка векторных изображений. Темы: -цветы -животные -птицы -природа (водопады, озера, леса, горы) -насекомые (бабочки, пчелы, стрекозы) -знаки зодиака -астрология -космос -фэнтэзи -другое Необычные компоновки, интересные сочетания различных декоративных элементов- необходимы. Примеры работ прикрепляю. Технические требования: -Размер файла 2048рх на 2048рх; -Минимальная толщина линии 2рх; -Области должны быть замкнуты; -Очень мелкая деталировка ...