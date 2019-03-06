Отрисовка двух сцен и двух логотипов

Есть идея, необходимо креативно доработать и сделать макеты трафаретов для нанесения графических элементов на кузов машины. Цвет машины темно серый,переработать соответственно цвета. Модель машиныHyndai Galloper 1991
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Отрисовка двух сцен в 2d(по стилю
https://www.freepik.com/free-vector/medical-professionals-people-retro-cartoon-poster_3861898.htm ):
- ребенок смеется во время того как доктор его слушает(фоном выступает кабинет) + оформить логотипом текст "здравница" как название передачи, подходящим шрифтом с добавлением зелени(листочки т.д.)
- мужчина худой в очках ест морковь - тот же мужчина широкоплечий, красавец, здоровый(фон чисто подходящий, интересный) + оформить логотипом текст "ботаник" как название передачи, подходящим шрифтом с добавлением тематики здорового питания и т.д.
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