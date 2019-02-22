Создание креативных фото к постам в инста

Во вложении пример того, что нужно ...

то есть, есть тема для поста, под нее нужно креативное фото изготовить (нарисовать)

- со временем будет много тем, поэтому все нужно будет рисовать в одной тематике

- поэтому ищу дизайнера на долгосрочную работу

- интересует минимальная цена за фото, если вы дорого оцениваете свою работу, не пишите ))

- возможно интересная работа для начинающих дизайнеров ....