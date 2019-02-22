Создание креативных фото к постам в инста

Сделать макеты закатных значков для печати, на тему Аниме, marvel, DC.
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Во вложении пример того, что нужно ...
то есть, есть тема для поста, под нее нужно креативное фото изготовить (нарисовать)
- со временем будет много тем, поэтому все нужно будет рисовать в одной тематике
- поэтому ищу дизайнера на долгосрочную работу
- интересует минимальная цена за фото, если вы дорого оцениваете свою работу, не пишите ))
- возможно интересная работа для начинающих дизайнеров ....
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