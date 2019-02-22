Сделать рисунок для слайдера на главной странице сайта

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки186 просмотров
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Сделать 3 рисунка для слайдера главной страницы 

Оплата на Сбер, указывать цену и сроки. Работу необходимо сделать оперативно. 

5 лет назад
Mr-invest
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад