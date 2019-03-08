Обложка для книги

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок406 просмотров
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Ищу художника, который сможет нарисовать обложка для книги (на графическом планшете или вручную - неважно). На обложке должны быть нарисованы персонажи на фоне с определённой цветовой гаммой (персонажей можете увидеть на прикреплённом арте, разве что касательно девушки будут внесены небольшие изменения). Также должно присутствовать название книги и имя автора. Все детали обговариваются. Предлагайте цену за ваши услуги и пишите. Буду рада с вами сотрудничать!

5 лет назад
lizagromik
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AllSkyArt
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$20
5 дней
WMZ
Саша настоящий мастер своего дела! Очень довольна как качеством работы, так и соблюдением сроков. Всё вовремя, а результат даже лучше, чем я ожидала. Обложка уходит в пользование, спасибо огромное Саше!
Спасибо, было интересно работать) Четкое ТЗ, своевременная оплата, адекватный заказчик. Рекомендую!