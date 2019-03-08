Ищу художника, который сможет нарисовать обложка для книги (на графическом планшете или вручную - неважно). На обложке должны быть нарисованы персонажи на фоне с определённой цветовой гаммой (персонажей можете увидеть на прикреплённом арте, разве что касательно девушки будут внесены небольшие изменения). Также должно присутствовать название книги и имя автора. Все детали обговариваются. Предлагайте цену за ваши услуги и пишите. Буду рада с вами сотрудничать!