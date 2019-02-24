Розробити схеми для вишивок - великий об'єм замовлень

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок218 просмотров
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Вітаю! Потрібно розробити 100 схем для вишивок, це об'ємний проект. Є перспектива постійної роботи.

Технічні особливості: розмір схеми від 50х50 до 150х150 хрестиків, до 10 кольорів. Теми різні, від персонажів до природи.

Вишивати не потрібно, але дуже бажано, щоб ви були знайомі з такими схемами раніше і уявляли, як малювати схему зручну для вишивання. Договір про перехід права власності на схеми.

Оплата обговорюється в залежності від складності та розміру схеми - напишіть свої побажання по оплаті.

5 лет назад
kitsunesta
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад