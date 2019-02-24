Создать обложку для электронной книги

Дорогие мастера! Очень нужна обложка для художественной книги,психологического триллера. Роман про современного палача, который работает под началоммогущественной молодой женщины - правой руки правителя. Его роль - быть

пугающим антуражем на допросах, которые ведет его начальница. В силу обстоятельств ей нельзя иметь ни семьи, ни друзей, а бесшабашный Дэн для нее отдушина, друг и сообщник. Вне работы он разгильдяй и не признающий авторитетов

шутник, к тому же редкий бабник. Я хочу в одной картинке увидеть обе его стороны: обаятельного ловеласа и безжалостного палача.

Нужен хороший фотоарт или картинка, близкая к реализму. Сами понимаете, мультяшность в этом случае будет неуместна .Нужно сделать половину лица с ухмылкой, можно в помаде, половину - это же лицо в капюшоне палача, но чтобы смотрелось как единое целое.

Обложка должна быть красочной, привлекать внимание - на литературном сайте обитают преимущественно женщины. Без красивой мужской мордахи - никак.) Я представляю себе обложку так. Возможно, вы предложите мне лучший вариант, все-таки у меня взгляд порядком замылен. Насчет бюджета: понимаю, что мало. Заплатила бы намного больше, но пока не в состоянии, поэтому тапками не кидайтесь. Мое дело предложить что могу, ваше - согласиться или оставить мою просьбу без внимания.