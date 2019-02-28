Иллюстрации для инструкции в векторе

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок185 просмотров
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нужно нарисовать 8 рисунков для бумажной инструкции к приложению на телефон.

примерный список:

1. установите приложение

2. выберите квест

3. оплатите кодом

... и т.д.

Подробный список пунктов инструкции дадим исполнителю. 

Внешний вид приложения: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.cityquest.tourists

Ожидаемый стиль: простой рисунок "под карандаш"

5 лет назад
CTALKEP
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
At-1
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
5 лет назад
$30
3 дня
WMZ
Весьма достойно для обозначенного бюджета. Оперативно. Оперативная доделка по нашим пожеланиям. Рекомендуем
Все прошло спокойно, понятно расписанное тз, с оплатой все отлично, рекомендую.