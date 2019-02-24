Изменить рисунок.

Вітаю! Потрібно розробити 100 схем для вишивок, це об'ємний проект. Є перспектива постійної роботи. Технічні особливості: розмір схеми від 50х50 до 150х150 хрестиків, до 10 кольорів. Теми різні, від персонажів до природи. Вишивати не потрібно, ...
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Здравствуйте.
Прикрепил рисунок PNG. В данный момент это взрыв красок. Необходимо из этого же взрыва, сделать взрыв из меда (как будто это капли из меда). Сколько будет стоить такая работа?
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нужно нарисовать 8 рисунков для бумажной инструкции к приложению на телефон. примерный список: 1. установите приложение 2. выберите квест 3. оплатите кодом ... и т.д. Подробный список пунктов инструкции дадим исполнителю. Внешний вид приложения: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.cityquest.tourists Ожидаемый стиль: простой рисунок "под карандаш"Завершен5 лет назад
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