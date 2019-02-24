Изменить рисунок.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок407 просмотров
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Здравствуйте.

Прикрепил рисунок PNG. В данный момент это взрыв красок. Необходимо из этого же взрыва, сделать взрыв из меда (как будто это капли из меда). Сколько будет стоить такая работа?

5 лет назад
Kadilak
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад