Нарисовать векторные иллюстрации для лендинга.

Нужна другая кошка и книга. Интересна стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать примерно 5 иллюстрации для лениднга. Подробности в личку
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