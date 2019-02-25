Сделать визуализацию дома на основании 3д модели

$5
Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки210 просмотров
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Добрый день, требуется сделать визуализацию дома (пример во вложении)

Есть 3д модель дома в формате .skp

5 лет назад
van74
Иван 
29 летАрмения
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад