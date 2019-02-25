Сделать визуализацию дома на основании 3д модели

Характеристики сохранения (разрешение) взять из примера (Папка Пример_сохранения_в_TIFе) Чтобы в файлах был прозрачный фон, они были пригодны для печати. И не весили каждый по 50 мгбайт.
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Добрый день, требуется сделать визуализацию дома (пример во вложении)
Есть 3д модель дома в формате .skp
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