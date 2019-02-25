Сохранить исходные файлы Corel Draw из CDR в TIF (192 файла)

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки158 просмотров
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Характеристики сохранения (разрешение) взять из примера

(Папка Пример_сохранения_в_TIFе)

Чтобы в файлах был прозрачный фон, они были пригодны для печати.

И не весили каждый по 50 мгбайт.

5 лет назад
malshakovgv
Григорий 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад