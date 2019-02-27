Чорно-белий портрет-трафарет в векторе 1 фото

$7
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок167 просмотров
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Нужно сделать чорно-белий портрет трафарет по фотографии в векторе для создания фліп флоп картин.

Проработать нужно первое фото, остальное примери

5 лет назад
zheka220393
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад