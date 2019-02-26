Создать презентацию Powerpoint для вебинара

Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок214 просмотров
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Добрый день, необходимо помочь в создании презентации powerpoint для вебинара женских тренингов.

8-10 слайдов.

Нужен человек с опытом работы.

Присылайте порядок цен в личку.

5 лет назад
lobarev
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад