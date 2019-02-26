Создать презентацию Powerpoint для вебинара

[b]Всем привет![/b] Ищу иллюстратора для создания стикер-пака, из 5 стикеров (включая наш логотип) [i](стикеры под печать будут идти, так что в идеале исходники предоставить в векторе)[/i] - От нас фирменные цвета, логотип все в векторе. [b]ТЗ:[/b] Было бы отлично, ...