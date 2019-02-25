Создать иллюстрации

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок276 просмотров
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Для фирменных магнитов магазина со стихами сделать иллюстрации с нашим персонажем. Нужен дизайнер-иллюстратор.  Всего будет 10 магнитов с разными четверостишиями, размер магнита 6*9 см.

Пример четверостишия:

выходит будда из нирваны

почистит зубы примет душ

побреется погладит кошку

забьет кальянчик и назад

Изображение персонажа во вложении.

От Вас ждем предложение своей цены и пример работы, чтобы мы могли выбрать именно ВАС!)

5 лет назад
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
22 дня назад