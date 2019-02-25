Создать иллюстрации

[b]Требуется:[/b]перевести растровое изображение в векторный формат. Саму ракушку и надпись "РАПАНЫ", стилистика текста, как будто написано на песке пальцем, если так будет понятнее для восприятия. [b]Важно: [/b]макет в дальнейшем будет использоваться для плоттерной порезки, поэтому есть ...
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Для фирменных магнитов магазина со стихами сделать иллюстрации с нашим персонажем. Нужен дизайнер-иллюстратор. Всего будет 10 магнитов с разными четверостишиями, размер магнита 6*9 см.
Пример четверостишия:
выходит будда из нирваны
почистит зубы примет душ
побреется погладит кошку
забьет кальянчик и назад
Изображение персонажа во вложении.
От Вас ждем предложение своей цены и пример работы, чтобы мы могли выбрать именно ВАС!)
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