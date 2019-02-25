Создать иллюстрации

Для фирменных магнитов магазина со стихами сделать иллюстрации с нашим персонажем. Нужен дизайнер-иллюстратор. Всего будет 10 магнитов с разными четверостишиями, размер магнита 6*9 см.

Пример четверостишия:

выходит будда из нирваны

почистит зубы примет душ

побреется погладит кошку

забьет кальянчик и назад

Изображение персонажа во вложении.

От Вас ждем предложение своей цены и пример работы, чтобы мы могли выбрать именно ВАС!)