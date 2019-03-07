Нужен красивый рисунок для зеркала в зоне ожидания в маникюрном салоне.

На первой картинке то, как это видит дизайнер. Сильно не нравится, потому что зеркалом нельзя воспользоваться как зеркалом плюс сама графика какая-то грубая, топорная.

Хочется что-то такое, что оставляло бы пустое пространство внутри, чтобы видеть свое отражение, плюс такое, в чем клиенткам очень захотелось бы сделать селфи. Напротив находится логотип (второй рисунок), если они будут выкладывать это куда-то в соцсети, будет дополнительной рекламой.

Видится как некая рамочка из цветов, может быть даже в форме сердечка, желательно чтобы там были бутончики роз, потому что они встречаются в том виде, как на исходном рисунке во многих других элементах дизайна. Что-то примерно такое как нужно нашел вот здесь https://www.weblancer.net/users/Anastasiya_GR/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/tcvety-podborka-2031993/ некоторые рисунки можно было бы просто утянуть, но хочется чтобы это было чем-то эксклюзивным, только нашим, кроме цветочков могут быть какие-то другие элементы, например поцелуйчики, птички, в общем главное - чтобы в этом очень сильно хотелось сделать селфи. Естественно сам рисунок может быть только в оттенках белого. Размеры зеркала вместе с рамкой 2320 на 2060