Нарисовать карикатуру (перирисовать мной нарисованную карикатуру)

$9
Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок279 просмотров
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Нарисовать карикатуру передающую смысл мной нарисованной карикатуры. 

Мне она не нравится, хочу чтобы она была нарисована профессионально.

Может быть по другому, другие выползающие существа. Но в ней должна быть отображена эволюция вышедшая из аквариума.

Пропорции изображения (размеры) должны соответствовать выделенной области в приложенном файле (файл 48_размеры)

5 лет назад
malshakovgv
Григорий 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад