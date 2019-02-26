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Нарисовать карикатуру (перирисовать мной нарисованную карикатуру)
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Нарисовать карикатуру передающую смысл мной нарисованной карикатуры.
Мне она не нравится, хочу чтобы она была нарисована профессионально.
Может быть по другому, другие выползающие существа. Но в ней должна быть отображена эволюция вышедшая из аквариума.
Пропорции изображения (размеры) должны соответствовать выделенной области в приложенном файле (файл 48_размеры)
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