Нарисовать карикатуру (перирисовать мной нарисованную карикатуру)

Нарисовать карикатуру передающую смысл мной нарисованной карикатуры.

Мне она не нравится, хочу чтобы она была нарисована профессионально.

Может быть по другому, другие выползающие существа. Но в ней должна быть отображена эволюция вышедшая из аквариума.

Пропорции изображения (размеры) должны соответствовать выделенной области в приложенном файле (файл 48_размеры)