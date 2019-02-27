Отрисовать изображение в Векторной графике

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки157 просмотров
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Сколько будет стоить отрисовать в Векторной графике такого плана изображения?

1) https://www.coatofarms.design/wp-content/uploads/2018/10/coat-of-arms-hand-paint-for-an-Ethiopian-citizen-ftom-the-UK-1024x712.jpg

2) https://www.coatofarms.design/wp-content/uploads/2018/09/panda-coat-of-arms-australian-family-1024x768.jpg

3) https://www.coatofarms.design/wp-content/uploads/2018/10/coat-of-arms-family-crest-i-designed-for-a-lawyer-from-macedonia-1024x768.jpg

4) https://www.coatofarms.design/wp-content/uploads/2018/10/coat-of-arms-hand-paint-for-an-Ethiopian-citizen-ftom-the-UK-1024x712.jpg

5 лет назад
frodo8
Фёдор 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад