Из растра в вектор

Нарисовать карикатуру передающую смысл мной нарисованной карикатуры. Мне она не нравится, хочу чтобы она была нарисована профессионально. Может быть по другому, другие выползающие существа. Но в ней должна быть отображена эволюция вышедшая из аквариума. Пропорции ...