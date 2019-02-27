Открытка для 8 марта

Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок267 просмотров
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Мы - IT-компания. Нам нужна открытка, которую мы подарим партнёрам на 8 марта.

Есть логотип компании, есть корпоративные цвета.

Срок - до 2 марта.

5 лет назад
va_opendev
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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