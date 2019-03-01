Дизайнер для проекта

Разыскивается 2D художник/иллюстратор для создания конечных иллюстраций в рамках определенного концепта игры. Наши требования: - Уверенное владение основами рисунка. - Опыт работы не менее 1−2 лет. - Наличие CV, в котором есть примеры рисунков автора. - Умение рисовать от руки. - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн-поддержка проекта, создание объявлений для соцсетей и различной полиграфии.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, хотел бы заказать копии векторных о[i]бъектов[/i]. Значит, мне нужно вытащить копии элементов, которые на примерах. Примеры те, что я прикрепил к описанию. [b]Обязательно:[/b][list=1][*][i]Любой объект не должен быть меньше чем [u]55px[/u] на [u]55px[/u].[/i][*][i]Объекты должны быть приближены к ...Завершен5 лет назад
Нужно отрисовывать анимационные ролики. Стиль простой, работы много. Пример пришлю в лс. Если вам интересно - пишите.Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Пример того что нужно разработать. https://termokraft.ru/catalog/ Категории к которым нужны логотипы: [b]Отопительные котлы[/b] [b]Печи для бани и сауны[/b] [b]Дымоходы[/b] [b]Камины[/b] [b]Печи отопительно-варочные[/b] [b]Насосы[/b] [b]Радиаторы[/b] [b]Сантехника[/b] [b]Водонагреватели косвенного нагрева[/b] [b]Воздушно-отопительные агрегаты[/b] (Все должны быть в одном стиле, предпочтение FLAT, минимализм) + обработать красиво логотип, его прикрепил.Завершен5 лет назад
- $8
Нужно быстро нарисовать портрет в данном стиле и отправить мне фотографию в хорошем качествеИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт5 лет назад
Наложить на фон картинку машины И машину сделать мультяшной как фон Подроности в личкуЗакрыт5 лет назад
Итак, у нас уже есть готовая схема воронки (во вложении), но она не понятна и сложна для восприятия. Нужно сделать 2 вещи: 1. Переделать существующую воронку так, чтобы была проще для восприятия. Наша айдентика и стиль иконок ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Мы - IT-компания. Нам нужна открытка, которую мы подарим партнёрам на 8 марта. Есть логотип компании, есть корпоративные цвета. Срок - до 2 марта.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести в вектор простой логотип из растра. В приложении psd. Оплата по факту на карту Привата или WMZИллюстрации и Рисунки35 заявокЗакрыт5 лет назад
Перерисовать из картины "Опять двойка" двоих персонажей - мальчика и собаку. Без фона и остальных деталей - только эти два персонажа. Сделать в мультяшном стиле - также как в файле-примере, но немного по-другому чтоли. Это ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт5 лет назад