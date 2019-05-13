Векторные объекты

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки117 просмотров
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Здравствуйте, хотел бы заказать копии векторных объектов. Значит, мне нужно вытащить копии элементов, которые на примерах. Примеры те, что я прикрепил к описанию.

Обязательно:

  • Любой объект не должен быть меньше чем 55px на 55px.
  • Объекты должны быть приближены к оригиналу.
  • Оттенки близки к примеру.
  • Насчет сроков выполнения и цены поговорим.
  • Работа должна быть выполнена в AI.
Другими словами, мне нужно срисовать объекты с картинок, которые я приложил.
5 лет назад
BRAZHNIKOV
22 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ARTY_ZVER
Артём 
24 годаКазахстан
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
1 день
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