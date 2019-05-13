Векторные объекты

Здравствуйте, хотел бы заказать копии векторных объектов. Значит, мне нужно вытащить копии элементов, которые на примерах. Примеры те, что я прикрепил к описанию.

Обязательно:

Любой объект не должен быть меньше чем 55px на 55px .

Объекты должны быть приближены к оригиналу.

Оттенки близки к примеру.

Насчет сроков выполнения и цены поговорим.

Работа должна быть выполнена в AI.

Другими словами, мне нужно срисовать объекты с картинок, которые я приложил.