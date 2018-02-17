Фотошоп

Здравствуйте ! Я дизайнер и предлагаю вам свои услуги ! В основном работаю с логотипами , но и так же и все возможные отрасли дизайна ! Так же могу монтировать ролики . Опыт работы больше 3-х лет . Умею работать с клиентом . Работу выполняю в сроки . Работа выполняется очень быстро и качественно ! И к своей работе отношусь с уважением и любовью )