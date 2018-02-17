ARTY_ZVER

Артём ARTY_ZVER

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Фотошоп

Здравствуйте ! Я дизайнер и предлагаю вам свои услуги ! В основном работаю с логотипами , но и так же и все возможные отрасли дизайна ! Так  же могу монтировать ролики . Опыт работы больше 3-х лет . Умею работать с клиентом . Работу выполняю в сроки . Работа выполняется очень быстро и качественно ! И к своей работе отношусь с уважением и любовью ) 

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Отзывы заказчиков

BRAZHNIKOV
24 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Векторные объекты
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
FoxDesign
41 год
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа
Спасибо! Получился отличный логотип! Артём был максимально вежлив и внимателен к моим пожеланиям! Без замедления вносил необходимые поправки. Осталась довольна. Без сомнения, рекомендую!
Очень хороший и позитивный человек надеюсь будем работать в дальнейшем )!
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