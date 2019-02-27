Разыскивается 2D художник/иллюстратор для создания конечных иллюстраций в рамках определенного концепта игры.

Наши требования:

- Уверенное владение основами рисунка.

- Опыт работы не менее 1−2 лет.

- Наличие CV, в котором есть примеры рисунков автора.

- Умение рисовать от руки.

- Умение следовать заданному концепту.

- Умение работать удаленно и чтить дедлайны.

- Готовность выполнить тестовое задание.

Наша компания на рынке игр 7 лет. Мы создаем азартные игры как для pc так и для мобильных платформ. Мы понимаем рынок игр, платформы, способы монетизации.

Оплата по договоренности, в зависимости от результата.