Нужно нарисовать портрет карандашом по фото

Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок207 просмотров
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Нужно нарисовать портрет карандашом по фото

Формат А4

Конкретныйстиль обговорим потом так как не знаю вообще стили.

Все что есть только одно фото

Нужно нарисовать только девушку без фона и написать рядом текст который я дам исполнителю. 

5 лет назад
dilolo89
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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