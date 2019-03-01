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Нужно нарисовать портрет карандашом по фото
Формат А4
Конкретныйстиль обговорим потом так как не знаю вообще стили.
Все что есть только одно фото
Нужно нарисовать только девушку без фона и написать рядом текст который я дам исполнителю.
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