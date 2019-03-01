Нужно нарисовать портрет карандашом по фото

Здравствуйте, хотел бы заказать копии векторных о[i]бъектов[/i]. Значит, мне нужно вытащить копии элементов, которые на примерах. Примеры те, что я прикрепил к описанию. [b]Обязательно:[/b][list=1][*][i]Любой объект не должен быть меньше чем [u]55px[/u] на [u]55px[/u].[/i][*][i]Объекты должны быть приближены к ...