Переделать рисунок ворд и сделать исходник

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок194 просмотра
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Необходимо переделать рисунок из ворда и сделать исходник в формате векторной графики в Эдоб иллюстратор в формате ai

5 лет назад
Sonya_neg
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
At-1
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
день назад
5 лет назад
$5
1 день
WMZ
Очень оперативный исполнитель, все четко и быстро. Рекомендую.
С Анной очень приятно работать, четкое тз, на вопросы отвечала оперативно. С оплатой нет проблем. Рекомендую)
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