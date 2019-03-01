Нужно создать постер для игры-файтинга, основная тематика которой - алхимия.

Примеров графики нет и не будет, проект уже давно закрылся, но есть некоторые метаданные - они витают в воздухе, они везде... Вы можете в любой момент взять их и принять как единое целое с собой, осознавая всю суть вещей.

Я не хочу заставлять кого-то делать это намеренно, просто пытаюсь понять. Почему нам дано так мало времени?

В любом случае, если ты готов/готова... То берись за заказ - не пожалеешь, а я тем временем лично проверю твои способности и выдержку, направлю их в нужное русло и ты свершишь нечто великое!