Sonya_neg

Анна Клир Sonya_neg

 
33 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
liza-elizabeth
Елизавета 
28 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Перевод медицинской статьи срочно
Все прошло отлично, благодарю за очередное сотрудничество!)
Сотрудничаем не первый раз,все выполнено в срок и качественно,очень рекомендую
Ответный отзыв
fusyko
Вера 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Оформить правки в соответствии с замечаниями редакции
Очень хороший заказчик. Понятные задачи, быстрая связь и оплата в срок. Рекомендую к работе!
Очень приятный в работе фрилансер. Выполнила сложную работу быстро и качественно. Приятна в общении неотказывает в просьбе кое-что изменить и поправить в процессе работы. Работа выполнена на отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
At-1
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Переделать рисунок ворд и сделать исходник
С Анной очень приятно работать, четкое тз, на вопросы отвечала оперативно. С оплатой нет проблем. Рекомендую)
Очень оперативный исполнитель, все четко и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
tonkastar
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Оформить медицинскую статью в соответствии с требованиями журнала
Замечательный заказчик. Приятно работать и очень просто.
Работа сдана в срок и выполнена качественно. Ответственный исполнитель.
Ответный отзыв
SergKonstantinov
Сергей 
51 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Перенести рисунки из поинта в ворд
Хороший заказчик. Оплата без проблем.
Работа была выполнена качественно и очень быстро. Рекомендую.
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