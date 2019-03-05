Оформить правки в соответствии с замечаниями редакции

Редактирование и КорректураЗавершен7 заявок496 просмотров
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Медицинская статья необходимо внести правки в оформление и список литературы.

5 лет назад
Sonya_neg
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
fusyko
Вера 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$10
2 дня
Очень приятный в работе фрилансер. Выполнила сложную работу быстро и качественно. Приятна в общении неотказывает в просьбе кое-что изменить и поправить в процессе работы. Работа выполнена на отлично. Рекомендую.
Очень хороший заказчик. Понятные задачи, быстрая связь и оплата в срок. Рекомендую к работе!
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