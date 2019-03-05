Нужно по этим записям: http://allfacebook.com.ua/images/tmp/FB.txt Собрать и подкорректировать отчет с фото >Здравствуйте. Пожалуйста, конкретизируйте задачу. Необходимо зайти на 14 постов, скопировать текст и фото в оригинальном качестве. Оформить это все в виде единого отчета о поездке с фотографиями. Лучше ...
Оформить правки в соответствии с замечаниями редакции
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Медицинская статья необходимо внести правки в оформление и список литературы.
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