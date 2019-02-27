Распознать из PDF в DOC

Есть технический документ в формате PDF, нужно распознать его с помощью FineReader, оформить в Word.

всего в файле 2-4 страницы, но текст на иностранном языке, переводить ничего не надо, только перенабрать с сохранением оформления(таблички, схемы). Знание иностранных языков от Вас не требуется

всё нужно сделать завтра к утру (часам к 12 по Москве)

предлагаемая оплата 100-200 руб.

Можно взять больше страничек.

Примеры документов в приложении