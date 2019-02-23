Редактирование и корректура текста

Нужно сравнить и составить 2 списка четко характеризующие сравнения 2-ух телефонов. 1. В чем совпадают по преимуществам и недостаткам 2. В чем отличия по преимуществам и недостаткам Для двух моделей: kvshop.com.ua/smartfony/huawei/huawei-p8-lite-2017-dual-sim-gold mobitek.com.ua/samsung_galaxy_a6_3_32gb_blue_sm-a605fzbn_.html Другая модель не является преимуществом или недостатком ...