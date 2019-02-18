Сравнение Смартфонов

Нужно сравнить и составить 2 списка четко характеризующие сравнения 2-ух телефонов.

1. В чем совпадают по преимуществам и недостаткам

2. В чем отличия по преимуществам и недостаткам

Для двух моделей:

kvshop.com.ua/smartfony/huawei/huawei-p8-lite-2017-dual-sim-gold

mobitek.com.ua/samsung_galaxy_a6_3_32gb_blue_sm-a605fzbn_.html

Другая модель не является преимуществом или недостатком телефона. Такие характеристики нужно проигнорировать.

Объем текста около 500 знаков, можно больше. Но без воды. Вы должны очень хорошо и четко разбираться в данной теме.

Сделайте списком характеристики, которые совпадают в обеих моделях. И списком характеристики, которые явно отличают. И укажите + / - для какой модели это плохо, для какой хорошо, в скобках можете написать комментарий на сколько значимо это отличие.

Ваш текст должен быть понятен человеку НЕ в теме вообще.

Можете привести пример в заявке, это поможет с выбором кандидатуры.