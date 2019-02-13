Корректор для проверки текстов

Редактирование и КорректураЗакрыт38 заявок416 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно проверить большое количество текстов - смысловые и грамматические ошибки. Оставляйте заявку, если уверенны в своей высокой грамотности. Указывайте стоимость за проверку тысячи знаков. И оставляйте почту для быстрой связи.

5 лет назад
evgsilents
Евгений 
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад