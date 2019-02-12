Научная статья

Требуется специалист, который сможет отредактировать текст, исправить ошибки всех видов. Желательно опыт работы редактором или журналистом.
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5 страниц, без таблиц и рисунков. Необходимо отредактировать и в читаемый логический текст
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