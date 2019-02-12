Научная статья

Здравствуйте. Формирую команду для инфо сайта Требуется редактор, это человек который будет вычитывать текст написанный копирайтером, проверять его по определенным требованиям и отправлять на доработку если есть необходимость. (1текст=50р) Люди требуется адекватные и добросовестные.