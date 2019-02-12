Научная статья

Редактирование и КорректураЗакрыт17 заявок238 просмотров
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5 страниц, без таблиц и рисунков. Необходимо отредактировать и в читаемый логический текст

5 лет назад
Shan5212
61 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад