Наполнение сайта для Автосервиса

Ищу ответственного редактора, для работы с авторами, задача принимать тексты общаться с авторами по всем вопросам, и отдавать дальше текст корректору.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт для ТехЦентра, нужно заполнить около 40 сервисных страниц контентом. Также нужно писать каждый день по одной статье по теме "Советы автовладельцам"
Система Wordpress
Обязательные требования:
Качественный текст с фото и видео сопровождением. Перелинковка с отсальной частью сайта.
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