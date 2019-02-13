Наполнение сайта для Автосервиса

Сайт для ТехЦентра, нужно заполнить около 40 сервисных страниц контентом. Также нужно писать каждый день по одной статье по теме "Советы автовладельцам"

Система Wordpress

Обязательные требования:

Качественный текст с фото и видео сопровождением. Перелинковка с отсальной частью сайта.