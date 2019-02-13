Наполнение сайта для Автосервиса

Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки155 просмотров
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Сайт для ТехЦентра, нужно заполнить около 40 сервисных страниц контентом. Также нужно писать каждый день по одной статье по теме "Советы автовладельцам" 

Система Wordpress

Обязательные требования:

Качественный текст с фото и видео сопровождением. Перелинковка с отсальной частью сайта.

5 лет назад
soloweb
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов