Редактор

Редактирование и КорректураЗакрыт27 заявок643 просмотра
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Ищу ответственного редактора, для работы с авторами, задача принимать тексты общаться с авторами по всем вопросам, и отдавать дальше текст корректору.

5 лет назад
serega6n
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад