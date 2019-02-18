Виправити текст у Вікіпедії згідно енциклопедичному стилю.

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Потрібно виправити текст у Вікіпедії згідно енциклопедичному стилю.

Задача полягає у тому щоб після коригування тексту зникли зауваження ті які є присутні у файлі прикріпленому до завдання, тому прохання писати тим хто має досвід із ВікіпедіЯ.

Посилання на статтю надам у ПП. Дякую!

5 лет назад
Dm1try88
Дмитрий 
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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