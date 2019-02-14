Редактура статей.

Редактирование и КорректураЗакрыт10 заявок378 просмотров
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Нужно отредактировать 4 статьи по 5-7тыс. символов. 

#Требования к уникальности: 95% по text.ru или 90% по content-watch.ru

#Тошнотность:Общая(академическая): меньше 8% 

Проверять по https://advego.com/text/seo

#Требования к стилю не менее 8.0 по Главреду

проверить https://glvrd.ru/

Заспамленность: от 30% до 60%

Вода: меньше 14%

проверить https://text.ru/

5 лет назад
Marxengels3000
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
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