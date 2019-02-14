Редактура статей.

Ищу ответственного редактора, для работы с авторами, задача принимать тексты общаться с авторами по всем вопросам, и отдавать дальше текст корректору.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отредактировать 4 статьи по 5-7тыс. символов.
#Требования к уникальности: 95% по text.ru или 90% по content-watch.ru
#Тошнотность:Общая(академическая): меньше 8%
Проверять по https://advego.com/text/seo
#Требования к стилю не менее 8.0 по Главреду
проверить https://glvrd.ru/
Заспамленность: от 30% до 60%
Вода: меньше 14%
проверить https://text.ru/
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